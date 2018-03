Lokaal pittige buien HET WEER 12 maart 2018

We beginnen vrij zonnig en zacht aan de nieuwe week. Het wordt vandaag opnieuw 10 graden, en de maxima lopen zelfs op tot 14 graden in het binnenland. Maar tegen het einde van de voormiddag bereiken de eerste buien het zuiden van ons land. Deze buien, waarvan een enkele gepaard kan gaan met onweer, trekken na de middag over het hele land. Soms kunnen er zelfs pittige buien tussen zitten die behoorlijk wat regen kunnen lossen.

