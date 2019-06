Exclusief voor abonnees Loix maakt gelegenheidscomeback 27 juni 2019

00u00 0

De 55ste editie van de Ypres Rally kan uitpakken met een behoorlijke affiche. De Belgische rallytop staat aan de start en om hen het leven moeilijk te maken, zien we vrijdag en zaterdag ook enkele snelle buitenlanders op de West-Vlaamse wegen. De recordhouder van het aantal overwinningen in Ieper, elfvoudig winnaar Freddy Loix maakt voor de gelegenheid een comeback. Naast de vaste waarden uit het BK, Kris Princen, Vincent Verschueren en Sébastien Bedoret, komt de tegenstand vooral van Kevin Abbring, Craig Breen en de jonge Noor Ole Christian Veiby. Outsiders zijn Kevin Demaerschalk, Pieter-Jan Michiel Cracco en Joachim Wagemans. In het totaal verschijnen 27 R5's aan de start, aangevuld met een aantal Porsche 911. Maar ook de WRC's starten buiten klassement weliswaar, en daar is het uitkijken naar Bryan Bouffier en Thierry Neuville. De wedstrijd start vrijdagnamiddag en eindigt zaterdag rond de klok van tienen. (JCA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis