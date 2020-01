Exclusief voor abonnees Loïc Nottet met helikopter afgevoerd na skiongeval 06 januari 2020

00u00 0

Sporten is gezond, maar soms ook gevaarlijk. Vraag dat maar aan Loïc Nottet (23), wiens skivakantie in het ziekenhuis eindigde nadat hij een pijnlijke val maakte. De zanger, die in 2015 de Belgische driekleur verdedigde op het Eurovisiesongfestival, maakte het nieuws zelf bekend. Na een ongelukkige val afgelopen vrijdag moest hij met een helikopter naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij blijkt zijn arm flink te hebben geblesseerd. "In eerste instantie zag ik alleen de negatieve gevolgen: professionele deadlines die in het water vielen, de operatie waar ik altijd schrik voor heb gehad, de leefomgeving die ik moet aanpassen terwijl ik leer om mijn arm weer volledig te gebruiken." Intussen ziet Loïc het al veel rooskleuriger in. "Het kon erger, en ik zal genezen. Ik heb besloten om me te herpakken en me volledig op mijn revalidatie te gooien, zodat ik energieker dan ooit op het podium zal staan bij de tournee die in maart van start gaat." Nottet wil ook nog het medische personeel bedanken dat hem van de piste heeft geraapt. "En ook de gendarmerie, want jawel: ik ben met de politiehelikopter getransporteerd. Als dat geen klasse is."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Loïc Nottet

sport