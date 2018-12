Logistiek een uitdaging, sportief niet KAZACHSTAN 03 december 2018

Gelukkig zijn er geen internationals met vliegangst. De afstand tussen Tubeke en Astana, de Kazachse hoofdstad, bedraagt ongeveer 5.300 kilometer. Ook per vliegtuig belooft het dus een lange verplaatsing te worden. "Een uitdaging", verwoordde Martínez de trip. Dat kan niet gezegd over het sportieve luik: Kazachstan kon zelfs in divisie D geen potten breken - zes punten uit zes matchen -, één van de sterren is Zhukov, die bij Beerschot een figurant was. (PJC)