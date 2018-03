Logeren met een canyon voor je neus 24 maart 2018

00u00 0

Kamperen in een luxueuze bubbletent met een schitterend uitzicht op de op één na grootste canyon ter wereld, Capertee Valley in Australië. Glamping kan moeilijk nog spectaculairder zijn. De tenten liggen op ongeveer 200 km van Sydney, ruwweg tussen de wijnstreek van Mudgee en het schilderachtige Lithgow.

Voor de privacy en exclusiviteit van zijn gasten stuurt Bubbletent Australia pas twee weken voor je aankomstdatum de precieze locatie en routebeschrijving door. In de tent vind je een telescoop en verrekijker om naar de sterren of wilde dieren te kijken. Basisspullen zoals handdoeken en pannen zijn aanwezig, eten bereiden doe je met een kookstel.

De drie bubbletenten zijn genoemd naar sterrenbeelden. 'Leo' staat op een van de hoogste punten van de vallei, waardoor je vanuit je bed uitkijkt over de glooiende heuvels. 'Cancer' ligt boven op een torenhoge klif. Als je behoefte hebt aan meer luxe, boek je 'Virgo'. Hier maak je prachtige zonsonder- en opgangen mee vanuit de hottub buiten en heb je een eigen kruidentuintje.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN