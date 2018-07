Logeren in het vakantiehuis van Freddie Mercury CHECK-IN 07 juli 2018

'I want to break free', dacht Freddie Mercury weleens tijdens zijn vakanties. Tussen eind jaren 70 en tot aan zijn dood in 1991 bezocht het Queen-boegbeeld dan ook regelmatig de Zwitserse stad Montreux, waar hij verbleef in de Duck House. Dit vakantiehuis aan de oever van het meer van Genève bestaat nog steeds, en pronkt nu exclusief in het aanbod van vakantiehuisaanbieder Interhome. Het huis aan het meer had trouwens nog wel enkele andere beroemde rockmuzikanten te gast, zoals Emerson, Lake & Palmer en Boy George, die hier op zoek gingen naar inspiratie of gewoon naar rust en stilte. Het boothuis was zelfs op de cover van het laatste Queen-album te zien. De villa biedt plaats aan zeven personen, heeft vier slaapkamers en twee badkamers en een grote tuin van ruim 1.800 m2. Als je met z'n zevenen in de Duck House logeert, kost het viersterrenverblijf 562 euro per persoon voor een week, inclusief toeristenbelasting, bed- en badlinnen en eindschoonmaak.

HLN