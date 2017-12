Logeren bij Sven Nys, alsof je in de bergen bent 00u00 0

In bed bij Sven Nys (41): vanaf het voorjaar kan het, of toch bijna. Samen met zijn vriendin Ann Van den Eynde (38) opent hij in Baal 'SN Logies', een hoeve die omgebouwd is tot gastenverblijf. "En wie wil, kan in een van onze twee te huren hoogtetenten overnachten, zoals ik dat zelf mijn hele carrière heb gedaan. Daarin slaap je alsof je in de bergen ligt", vertelt Nys. "Met vijf grote kamers is er plaats voor tien personen." De hoeve ligt op enkele honderden meters van zijn eigen huis, aan de voet van de Balenberg. "Maar verwacht niet dat ik hier 's ochtends met verse croissants sta, of de koffie kom uitschenken", lacht hij. "Hun maaltijden moeten de gasten zelf voorzien. Er is een grote, gezamenlijke keuken en een open eet- en woonkamer." Vriendin Ann verhuist haar schoonheidssalon Zanty naar dezelfde locatie. "Terwijl meneer gaat fietsen, kan mevrouw in alle rust bij Anneke een schoonheidsbehandeling ondergaan." Het verblijf opent op 1 april. Een overnachting kost 25 euro per persoon. (SPK)

