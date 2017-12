Logeren bij een ijsbeer 00u00 0

De Zoo van La Flèche in de Franse Vallée du Loir is de enige ter wereld waar je vlakbij een ijsbeer kunt logeren. De dierentuin beschikt over tien lodges waarin je een dag en een nacht doorbrengt in de buurt van wolven, witte tijgers of beren. Maar het neusje van de zalm is de nieuwe Arctic Lodge, smaakvol ingericht in Scandinavische stijl. Het gevoel is grandioos: je stapt de woonkamer binnen en vlak voor je leunstoel op de veranda ligt een echte ijsbeer achter het panorama-raam te slapen. In je slaapkamer biedt een groot raam uitzicht op het onderwaterbassin, waardoor je het dier af en toe peddelend voorbij ziet zwemmen. Zelfs vanuit het størvatt in de tuin heb je zicht op de witte kolos. En voor wie zich afvraagt hoe het er 's nachts aan toegaat: dan keren de dieren terug naar hun kooi. Een Arctic Lodge-overnachting is inclusief twee dagen toegang tot de zoo, diner 's avonds en ontbijt de volgende ochtend, en kost vanaf 269 euro per volwassene per nacht, op basis van een gezin van vier. Er is nu al een wachtlijst tot ver in 2019.

