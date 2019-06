Exclusief voor abonnees Logeer eens bij kroonprins Charles CHECK-IN 08 juni 2019

De Prince of Wales, kroonprins Charles, is zopas uitbater geworden van een B&B. The Granary Lodge ligt in het hoge noorden van Schotland op het terrein van het 16de-eeuwse Castle of Mey in Caithness en is na een grondige renovatie geopend voor gasten. Er zijn tien kamers in Britse stijl, waarvan twee luxesuites. Vanuit de B&B heb je zicht op de vlakbijgelegen Noordzee, op heldere dagen kun je zelfs de Orkney-eilanden zien liggen. 's Ochtends wacht je een ontbijt met streekproducten. Opvallend: de kamerprijs is helemaal niet koninklijk, maar best betaalbaar. Een tweepersoonskamer kost 145 pond (165 euro),

