Exclusief voor abonnees Logan Bailly vindt onderdak bij amateurclub 23 december 2019

Nieuwe, opvallende uitdaging voor Logan Bailly (33). De voormalige Rode Duivel gaat aan de slag bij Namen, dat uitkomt in de tweede amateurklasse. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen. De doelman zat al meer dan een jaar zonder club, nadat begin oktober 2018 zijn overeenkomst bij Moeskroen werd stopgezet, omdat hij er overbodig was geworden. Na zijn transfervrije overgang van Celtic naar Moeskroen was Bailly nochtans lange tijd eerste doelman bij les Hurlus, nadien verloor hij er zijn plaats aan Jean Butez.