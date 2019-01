Loena Hendrickx zegt af voor EK kunstschaatsen 08 januari 2019

00u00 0

Slecht nieuws van Loena Hendrickx: zij moet door een rugblessure afzeggen voor het EK kunstschaatsen dat op 21 januari in het Wit-Russische Minsk begint. De 19-jarige Arendonkse maakte in 2017 haar EK-debuut met een zevende plek en deed vorig jaar zelfs nog beter met een vijfde plek. Op het WK finishte ze als negende en haar eerste Winterspelen sloot ze af als zestiende. "Ik had er goede hoop op om ook sterk te presteren op dit EK", vertelt Hendrickx, "maar zonder training of gezond lichaam lukt dat niet."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over EK

sport

sportdiscipline

WK

Winterspelen

kunstschaatsen