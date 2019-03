Loena Hendrickx twaalfde 23 maart 2019

Niet opgeven en in jezelf geloven, met die boodschap sloot Loena Hendrickx gisteren het WK kunstschaatsen in Japan af. De 19-jarige Arendonkse scoorde gisteren op de tonen van Differente van Gotan Project 123,69 punten op haar lange kür, goed voor een elfde plek. Zo schoof ze één plek op in het klassement: twaalfde met 186,29 punten. Een heel stuk onder haar PR van 132,66 punten en minder goed dan haar negende plek in 2018, maar Hendrickx was meer dan gelukkig met haar prestatie. Door blessures en ziektes kwam ze pas een maand geleden weer aan schaatsen toe.

