Loena Hendrickx met PR naar Winterspelen EK KUNSTSCHAATSEN 22 januari 2018

Loena Hendrickx is klaar voor de Winterspelen. Op het EK in Moskou palmde de 18-jarige kunstschaatster zaterdag op 'Differente' van Gotan Project de Megasport Arena in. Ze finishte als vijfde op de lange kür, met een score van 121.78 punten, een nieuw persoonlijk record. Ze sloot het EK ook af als vijfde, eveneens met een PR van 176.91 punten. Na de korte kür stond ze nog achtste.

