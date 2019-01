Loeb viert, Colsoul valt uit top 10 09 januari 2019

Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) heeft de tweede klassementsrit van de Dakar 2019 gewonnen. De Fransman hield Nani Roma (MINI John Cooper Works) en de Nederlander Bernhard Ten Brinke (Toyota Overdrive Racing) achter zich. Giniel de Villiers (Toyota Overdrive Racing) eindigde als vierde en pakt de leiding over van Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing) die elfde werd en meer dan 7 minuten moest prijsgeven. Al-Attiyah trok als eerste wagen de duinen in en dat beviel hem niet zo goed. De Qatarees kwam als 13de voorbij het eerste waypoint en keek daar al tegen een achterstand van 1:41 aan. Ook Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) reden tweemaal lek en zakten uit de top 10 naar de 12de plaats op 8 minuten en 50 seconden van leider De Villiers. Przygonski-Colsoul gaan Peterhansel (MINI John Cooper Buggy) vooraf die naar de dertiende plaats is weggezakt. De Fransman stond om een voorlopig onbekende reden 20 minuten stil op de piste. Vandaag wordt de derde etappe van de Dakar gereden, met 331 km tegen de chrono. (JCA)

