Loeb rukt op naar tweede plaats DAKARRALLY 14 januari 2019

De rit ging gisteren van Arequipa naar San Juan de Marcona. Na de rustdag van zaterdag was Sébastien Loeb opnieuw de snelste en schuift in zijn Peugeot op naar de tweede plaats. Loeb volgt op 37 minuten en 43 seconden van leider Nasser Al-Attiyah, die in zijn Belgische Overdrive Toyota tweede werd en een goede zaak deed. Zijn dichtste rivaal Stéphane Peterhansel (MINI) kende immers een klein probleem en verloor ruim tien minuten. Peterhansel volgt nu als derde, achter Loeb. Tom Colsoul mag zijn podiumabities opbergen, hij verloor meer dan een uur. Colsoul zakt weg uit de top 5

