Loeb ploegmaat van Neuville? 07 december 2018

AUTORALLY

Volgens een plaatselijke krant in de Elzas zou negenvoudig wereldkampioen rally Sébastien Loeb dicht bij een overeenkomst met Hyundai staan. Het Koreaanse merk zou een beroep willen doen op de Fransman voor een beperkt programma in WRC, zoals dat de voorbije jaren bij Citroën het geval was. Het stopzetten van het rallycrossprogramma van Peugeot, de komst van Sébastien Ogier bij Citroën en het feit dat Citroën geen derde wagen in WRC inzet, maken dat Loeb op de Dakar na geen programma zou hebben in 2019. Het zou voor onze landgenoot Thierry Neuville alvast een teamgenoot van formaat zijn. (JCA)