Loeb houdt strijd om tweede plaats open 12 januari 2019

00u00 0

De vijfde etappe van de Dakar 2019, de tweede helft van een marathonetappe, verliep wat chaotisch door een neutralisatie en een gebrekkige timing. Jammer voor Sébastien Loeb,

want de Franse voormalige wereldkam pioen rally startte furieus, bouwde een voorsprong uit en won uiteindelijk de rit met een goede tien minuten bonus op leider Nasser Al Attiyah, al had dat dus meer kunnen zijn. Nani Roma (MINI) werd derde, voor Stéphane Peterhansel (MINI) en de MINI van Tom Colsoul. Nasser Al Attiyah leidt zo nog steviger, maar de strijd om de tweede

plaats is helemaal open met amper een kwartier tussen de nummer twee Peterhansel en de nummer vijf Loeb. Colsoul is nipt vierde. (jca)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN