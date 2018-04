Lode Vertonghen en FC Duffel sluiten seizoen af in Limburg 28 april 2018

00u00 0

Tweede amateurklasse B

Zondag om pakweg tien voor vijf zal het FC Duffelkamp een zucht van opluchting slaken, want dan sluit het een turbulent seizoen vol trainerswissels en blessures af, waarin het ook langer dan verhoopt duurde om het behoud veilig te stellen. Ook Lode Vertonghen deelde in dat blessureleed, maar de centrale verdediger speelde met enkele belangrijke goals en zijn présence wel nog een belangrijke rol in operatie redding.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN