Exclusief voor abonnees Lockdown Vanaken 25 maart 2020

00u00 0

Club Brugge gaf zijn fans gisteren een inkijk in het leven van Hans Vanaken tijdens deze coronacrisis. En zo zagen we de Gouden Schoen in zijn kamerjas z'n hond te eten geven, een cadeautje droppen - niet persoonlijk afgeven - bij Jelle Vossen en kwam Siebe Schrijvers boodschappen brengen. Maar Vanaken onderhoudt op de fiets ook de conditie en testte de reflexen met een spelletje Fortnite.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis