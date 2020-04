Exclusief voor abonnees Lockdown? Niet in Zweden 10 april 2020

00u00 0

Een terrasje doen, het bestaat nog. In Stockholm zaten de Zweden gisteren gezellig samen te genieten van het zonnetje. Van lockdown is geen sprake in het land. De regering heeft wel aangeraden afstand te bewaren, maar de winkels, lagere scholen en horeca zijn gewoon open. Het land is nochtans niet virusvrij. Gisteren kwamen er 108 doden bij. Het land blijft een eigen koers varen en rekent op de verantwoordelijkheidszin van de burgers.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis