Lo Celso ploegmaat van Vertonghen en Alderweireld

Tottenham neemt de Argentijnse international Giovani Lo Celso op huurbasis (met aankoopoptie) over van Real Betis. De 23-jarige aanvallende middenvelder krijgt bij de Spurs rugnummer 18. Lo Celso werd in 2016 door PSG weggehaald bij het Argentijnse Rosario. Vorig seizoen verhuisde hij naar Betis. Daar blonk de Argentijn uit met 16 goals en 6 assists in 45 wedstrijden. Lo Celso wordt bij de verliezende Champions Leaguefinalist ploegmaat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Ryan Sessegnon (19) tekende dan weer voor zes jaar bij Tottenham. De Engelse U21-international komt voor 27 miljoen euro over van Fulham. Voor die club maakte de linkerwinger vorig seizoen twee goals en hij gaf ook zes assists.

