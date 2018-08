Lize Feryn is nieuwe muze van topfotograaf Henk Van Cauwenbergh: "Als een voyeur, precies wat ik wou" Redactie

00u00 0 De Krant Glamourfotograaf Henk Van Cauwenbergh, bekend van de 'Showbizzkalender' en zijn kunstboeken, heeft een nieuwe muze: Lize Feryn (25). De West-Vlaamse actrice zal in november zijn nieuwe fotoboek 'Paris, revisited' sieren. "Ik kan het amper geloven", aldus Lize.

Van Cauwenbergh méént het in ieder geval. "Lize is niet alleen een topmodel, ze is ook een getalenteerde actrice. Ze begreep onmiddellijk wat ik wilde uitdrukken", aldus Henk. "De beelden lijken op een spontane manier gemaakt, haast voyeuristisch zelfs. Een grote meerwaarde."

Lize zelf is uiterst opgetogen over deze samenwerking. "Het is echt ongelofelijk", zegt ze. "Ik heb veel bewondering voor Henks werk. Wat mij vooral aansprak in deze opdracht, was dat ik eens niet gevraagd werd om als model een bepaald product te verkopen. Henk wil in de eerste plaats een sfeer creëren. Tijdens onze meeting vertelde Henk mij ook wel dat hij me heel graag op de cover wou... Als ik al twijfelde om 'ja' te zeggen, dan was die toen wel weggenomen. (lacht)"

Lief mag mee

En dus trokken Van Cauwenbergh en Feryn naar Parijs. Ook Lizes vriend, VRT-presentator Aster Nzeyimana (24), was van de partij. "Aster heeft Henk en mij inderdaad vergezeld naar Frankrijk", zegt Lize. "Ik denk dat het de eerste keer was dat hij me als model aan het werk zag. Hij vond het in ieder geval fantastisch en was enthousiast. (lachje) Zelf vond ik het vooral fijn dat hij erbij was. Ik word daar ook niet zenuwachtig van of zo. Als ik aan het werk ben, dan ben ik heel gefocust. Dan zijn er maar weinig factoren die mij van de wijs kunnen brengen, zelfs Aster niet."

De lancering van het boek vindt plaats in Parijs op 16 november. Meer info: elsje@henkvancauwenbergh.be