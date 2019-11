Exclusief voor abonnees Liverpool zet alweer scheve situatie recht 04 november 2019

00u00 0

Ze vechten tot het eind. Mocht Genk dinsdag toevallig op voorsprong klimmen tegen Liverpool, is dat geen garantie op succes. Er is immers die veerkracht van 'The Reds', specialist in het ombuigen van een achterstand. Zie ook op Aston Villa. Tot drie minuten voor tijd 1-0 achter bij de promovendus, vervolgens erop en erover via Robertson en Mané - die laatste in de blessuretijd. Ook veertien dagen geleden tegen Man United (1-1), vorig weekend tegen Spurs (2-1-winst) en woensdag in de League Cup tegen Arsenal (5-5, winst na strafschoppen) kwam de Champions Leaguewinnaar terug uit een verliezende positie. Het was het negende doelpunt dit seizoen al in het slotkwartier. Meer dan één op vier. Bjorn Engels speelde bij Villa 90 minuten. Divock Origi, meestal betrokken partij bij een ommekeer, viel sterk in. Morgen wordt hij in de basis verwacht. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu