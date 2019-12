Exclusief voor abonnees Liverpool wint ook WK voor clubs 23 december 2019

Eentje die nog ontbrak in de goed gevulde trofeeënkast. Liverpool poseerde op het strand in Doha met kerstmutsen en de Wereldbeker voor clubs. Mooi plaatje. Bobby Firmino brak de harten van zijn landgenoten met een treffer in de verlengingen. Even later mocht Divock Origi hem komen aflossen. Voor Liverpool is het de eerste 'Intercontinentale' beker. Zonder in actie te komen, deden The Reds een goeie zaak in de Premier League. Virtueel kan de kloof met de dichtste concurrent groeien tot 13 punten - als Liverpool de inhaalmatch tegen West Ham wint. Donderdag staat de topper met naaste achtervolger Leicester geprogrammeerd. (KTH)

