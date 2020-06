Exclusief voor abonnees Liverpool vanavond kampioen? 25 juni 2020

Druk weer bij Man City. Bij puntenverlies vanavond op Chelsea is Liverpool kampioen. Titelfeest in de sofa na 30 jaar wachten? The Reds duwden makkelijk een verzwakt Crystal Palace opzij (4-0). Christian Benteke ontbrak bij de bezoekers met een spierblessure. Divock Origi kwam bij Liverpool niet van de bank. (KTH)