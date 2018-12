Liverpool met zeven punten bonus naar City 31 december 2018

Manchester City moet de Premier League spannend houden. De match van het jaar zeg maar. Die van het seizoen misschien wel. Nog drie dagen wachten. Op 3 januari ontvangt kampioen City challenger en ongeslagen leider Liverpool. Een kloof van zeven punten scheidt hen. "Liverpool is nu misschien wel de beste ploeg ter wereld", erkende Pep Guardiola. Zou evengoed een spelletje kunnen zijn geweest. Man City won met 1-3 bij Southampton. Kompany stond voor de eerste keer sinds oktober nog eens aan de aftrap in de Premier League - zijn vijfde basisplaats nog maar. Hij was net op tijd hersteld van een lichte spierblessure. De Bruyne reisde niet mee af. Liep tegen Leicester een lichte kwetsuur op. "Ik weet niet of hij fit raakt voor Liverpool", gaf Guardiola toe. De Reds verpletterden Arsenal (5-1). Een festival van goals, geluk en genot. Liverpool is een evenwichtig team. En als de ene niet uitblinkt, neemt de andere zijn rol over. Ster van de topper was niet Salah, wel Firmino, goed voor een hattrick. Liverpool heeft op dit moment zestien punten meer dan vorig seizoen na 20 speeldagen. Twee doelpunten meer gescoord, maar vooral 15 minder tegen. De Virgil van Dijk- en Alisson-factor. Origi kwam niet van de bank.

