Liverpool klaart het in twee dolle minuten

Op twee minuten tijd spatte de droom van Red Bull Salzburg uit mekaar. Liverpool drukte door in het begin van de tweede helft. Een kwartier na de rust werkte Naby Keita een assist van Mané af. En een minuutje later was Mo Salah de Oostenrijkse verdediging te snel af. De Egyptenaar trapte de bal vanuit een schier onmogelijke hoek toch binnen. Stijlvolle goal. Tot dan was het een evenwichtige wedstrijd met voetbal aan een hoog tempo. Kansen waren er aan beide kanten - de grootste voor Salah voor de rust. Na de dubbele voorsprong speelde Liverpool de wedstrijd rustig uit. Divock Origi mocht drie minuten voor tijd invallen. (FDZ)