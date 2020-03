Exclusief voor abonnees Liverpool kan dan toch verliezen 02 maart 2020

00u00 0

Uitgerekend Watford beëindigde de magnifieke ongeslagen reeks van Liverpool. 422 dagen zonder nederlaag kwamen zaterdag ten einde. De autoritaire leider, die zich wel een of meerdere uitschuivers kan permitteren met een voorsprong van 22 punten, bakte er niks van. Watford verdedigde sterk. Een uitstekende Christian Kabasele en co. legden Mo Salah, Bobby Firmino en invaller Divock Origi aan banden. Het plan van coach Nigel Pearson, een jaar geleden weggehoond bij OHL, klopte. Alle pijnpunten van Liverpool werden netjes blootgelegd. Ismaila Sarr was een gesel. Liverpool verloor niet meer in de Premier League sinds 3 januari 2019. Het kon Man City onttronen als team met de meeste zeges op rij in de topklasse, maar blijft steken op 18. Arsenal behoudt het record van langste ongeslagen reeks - 49 matchen op rij begin deze eeuw. (KTH)

Aanbieding loopt nog 03 dagen 17 uren 47 minuten 23 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over Liverpool

sportdiscipline

sport

Watford