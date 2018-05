Liverpool in recordboeken 46 GOALS 03 mei 2018

Goals, goals, goals. Liverpool dankt zijn finaleplek aan een recordlading doelpunten, met 'MSF' als hofleverancier. Negen minuten. Zo lang duurde het vooraleer Liverpool erin slaagde om als eerste het Stadio Olimpico stil te krijgen met een treffer in deze Champions League-campagne. En nog geen kwartier na Sadio Mané trof ook Georginio Wijnaldum raak. Het bracht het doelpuntentotaal van Liverpool in deze Champions League op 46 stuks. Goed voor een plekje in de geschiedenisboeken als vlotst scorende ploeg ooit in een Europese competitie. Het passeerde namelijk het legendarische Barcelona van onder meer Rivaldo en Kluivert uit de editie '99-'00. Een prestatie die uiteraard vooral de verdienste is van het dodelijke trio Salah-Firmino-Mané, alle drie samen goed voor 29 treffers in deze campagne (exclusief voorrondes). Eentje meer dan de 'BBC' (Bale, Benzema en Cristiano) in 2013-2014. En op 26 mei in Kiev krijgen ze de kans om beide records nog wat scherper te zetten. De Koninklijke is bij deze alvast gewaarschuwd. (VDVJ)

