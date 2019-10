Exclusief voor abonnees Liverpool-fans met 1.000 in Genk 23 oktober 2019

De Luminus Arena is helemaal uitverkocht voor het duel tegen Liverpool. Aan Genkse zijde gingen alle tickets voor de drie thuiswedstrijden vlotjes over de toonbank. In tegenstelling tot het duel met Napoli is vanavond ook het bezoekersvak helemaal uitverkocht. The Reds worden gesteund door iets meer dan 1.000 supporters. (KDZ)