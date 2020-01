Exclusief voor abonnees Liverpool één jaar ongeslagen Internationaal voetbal 03 januari 2020

Sheffield ingeblikt met 2-0 op Anfield. Goal en assist van Salah. Meer moet dat niet zijn om 365 dagen ongeslagen te blijven. Liverpool blijft door de Premier League wervelen. Divock Origi viel nog twaalf minuten voor tijd in, maar dat was niet meer dan een voetnoot. Liverpool boekt met 58 op 60 een ongeziene reeks in de Premier League. De laatste nederlaag was op 3 januari 2019. Toen verloren 'The Reds' met 2-1 van Manchester City.

