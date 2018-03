Live op grote diepte Raf en Rani 01 maart 2018

Joe-presentatoren Rani De Coninck en Raf Van Brussel vierden het einde van Tournée Minérale niet vanuit hun radiostudio, maar wel met een unieke onderwater-uitzending. De twee trokken hun duikpak aan, doken het water in van zwembad Nemo 33 in Ukkel en draaiden op 6 meter diepte een uur lang plaatjes vanuit een waterdichte bol. "Het duiken hebben we toch twee keer op voorhand moeten oefenen", lachen Raf en Rani. Het avondspitsduo van Joe ging afgelopen maand heel ver om luisteraars te overtuigen zich aan te sluiten bij de campagne. Uiteindelijk schreven 104.579 mensen zich in voor Tournée Minérale. (DCFS)

