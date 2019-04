Exclusief voor abonnees Live Nation koopt Sportpaleis Group 11 april 2019

Het entertainmentconcern Live Nation, organisator van festivals als Rock Werchter, mag zich de nieuwe eigenaar noemen van de Sportpaleis Group. Dat bedrijf is de exploitant van de gelijknamige zaal in Antwerpen, van de aanpalende Lotto Arena, Vorst Nationaal in Brussel, de Capitole in Gent, de Ethias Arena in Hasselt en de Stadsschouwburg in Antwerpen. Door de overname komt onder meer de organisatie van Night of the Proms en Het Schlagerfestival in handen van Live Nation - in België geleid door Herman Schueremans. Ook Tele Ticket Service en Ticketmaster komen onder één dak terecht. Over de overnameprijs is niets bekendgemaakt. (FrD/JBR)