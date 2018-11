Live dissectie van hersenen voor volle zaal 13 november 2018

Altijd al eens willen zien hoe ons brein eruitziet? Dat kan, op 25 november tijdens de Dag van de Wetenschap. In Gent vindt dan de tiende editie van I-Brain plaats, een gratis wetenschapsfestival over hersenen. Professor dr. Katharina D'Herde, prof Anatomie aan de UGent, zal er onder het oog van een volle aula een dissectie op een menselijk brein uitvoeren. "Op basis van een live menselijke hersendissectie gaan we, letterlijk stuk per stukje, na via welke wegen onze hersenen allerhande informatie krijgen, en hoe deze input aanleiding geeft tot beslissingen, emoties en gedrag", aldus de professor.

