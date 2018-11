Litouwse mega-order voor DAF 28 november 2018

00u00 0

Vrachtwagenbouwer DAF heeft een mega-order binnengehaald van het Litouwse transportbedrijf Girteka Logistics. DAF mag in totaal 1.500 vrachtwagens leveren. Dat is ook goed nieuws voor de DAF-fabriek in Oevel (Westerlo), dat wielassen en cabines levert. Bij DAF in Oevel werken 2.700 werknemers. Met deze order dient de toekomst zich positief aan. Momenteel bouwt DAF circa 245 trucks per dag.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN