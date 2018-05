Lipton goes matcha 26 mei 2018

Matcha, dat gehypete én gezonde fijngemalen poeder van groene theeblaadjes, is tegenwoordig overal. Dus mocht ook Lipton niet achterblijven met een eigen matcha-icetea. Het werden er zelfs meteen drie. Omdat matcha nogal snel te bitter dreigt uit te vallen, mochten drie smaakduo's deze - overigens koolzuurvrije - drank wat komen verzachten: yuzu (een Japanse citrusvrucht) & limoen, komkommer & munt, en - onze aanrader - gember & limoengras. Deze matcha-icetea is ook nog eens caloriearm: 50 kcal per flesje van 33 cl. Prijs per flesje: 1,05 euro. (StV)

