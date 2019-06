Exclusief voor abonnees Lippens & Trump keuvelen over golf 13 juni 2019

De machtigste man van Knokke-Heist en de machtigste man van de Verenigde Staten hebben elkaar ontmoet in Ierland. Eén dag na de herdenking van 75 jaar D-day in Londen was Donald Trump (72) naar daar gevlogen voor een gesprek met premier Leo Varadkar. Anders dan de Amerikaanse president gehoopt had, vond dat niet plaats in zijn golfresort in kustdorpje Doonbeg - de Ierse regeringsleider wilde niet meewerken aan zo'n promotiestunt. Na de korte meeting trok Trump dan maar in z'n eentje naar zijn domein, waar hij een ándere politicus tegen het lijf liep. Leopold Lippens (77), burgemeester en golffanaat, had een babbel van een kwartier met de president. "Het was een toevallige ontmoeting", zegt de graaf, die niet veel kwijt wil over het "bijzonder interessante" gesprek, behalve dan dat het over golf ging. (MMB)

