Exclusief voor abonnees Lippens tolereert zelfs geen radio meer op 'zijn' strand 12 september 2019

00u00 0

Vanaf volgende zomer mogen strandbarhouders in Knokke-Heist geen muziek meer draaien. Burgemeester Leopold Lippens had eerder al een verbod op dj's uitgevaardigd, maar voortaan is elke vorm van muziek uit den boze - ook een eenvoudig radiootje. "Mensen komen naar onze gemeente om te rusten, niet om agressieve muziek te horen." De uitbaters zullen er zelf op moeten toezien dat hun klanten geen luidsprekers bovenhalen. Intussen blijft het stadsbestuur ook broeden op een "kwaliteitsplan dat de uitstraling van Knokke-Heist moet garanderen". Daarbij kunnen toeristen die in zwemkleding over de dijk lopen of een maaltijd nuttigen op de grond een boete van minstens 250 euro krijgen. (MMB)