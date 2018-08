Lippens plant bijenhal in Knokke 30 augustus 2018

Burgemeester Leopold Lippens zoekt een locatie voor een educatieve bijenhal in Knokke-Heist. De imkers van zijn gemeente werken samen onder de vleugels van het stadsbestuur. Ze houden het bijenbestand in evenwicht en willen graag hun kennis delen met anderen, zoals scholen. De bijenhal moet ook onderdak bieden aan de zwermen in bijenkasten. In het gebouw zal er een open ruimte zijn waar de bijen in en uit kunnen vliegen, en een gesloten ruimte waar de bezoekers ontvangen kunnen worden. (MMB)