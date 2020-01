Exclusief voor abonnees Lippens past voor nieuwjaarsdrink 08 januari 2020

Burgemeester Leopold Lippens zal zondag de inwoners van Knokke-Heist niet toespreken tijdens de traditionele nieuwjaarsdrink aan het gemeentehuis. Waarnemend burgemeester Piet De Groote vervangt hem. Dat is erg uitzonderlijk - normaal neemt Lippens altijd zelf de honneurs waar. Of het onderzoek naar mogelijke belangenvermenging daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Lippens ligt onder vuur omdat hij aanwezig was op een gemeenteraad waar beslist werd over gronden waar zijn familie een aanzienlijk belang in heeft. "De heer Lippens had zichzelf moeten wraken", concludeert Audit Vlaanderen, een overheidsagentschap. Het parket van Brugge is een onderzoek gestart. De burgemeester was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

