Lippens 40 jaar burgemeester "Ik amuseer me. Zo simpel is het" 28 oktober 2019

Burgemeester Leopold Lippens (78) heeft zijn 40-jarig burgemeesterschap gevierd op een groot volksfeest. Lippens was duidelijk onder de indruk van de festiviteiten die hem zaterdagmiddag te beurt vielen in Knokke-Heist. "Iedereen is hier op vrijwillige basis, hé. Het is fantastisch, magnifiek", sprak hij geëmotioneerd. Niet alleen de inwoners van Knokke, ook onder anderen Bart Verhaeghe, Marc Coucke en minister Pieter De Crem kwamen de graaf persoonlijk feliciteren. De ruim 200 eregasten zongen een geïmproviseerde versie van 'Yellow submarine' van The Beatles - één van de lievelingsnummers van de graaf - luidkeels mee: "We're all living in Leo's paradise, Leo's paradise."

