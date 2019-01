Lippenbalsems voor kinderen bevatten schadelijke stoffen 30 januari 2019

Een groot deel van de lippenbalsems die zich op kinderen en jongeren richt, bevat mogelijke schadelijke stoffen. Dat blijkt uit onderzoek van Test-Aankoop. Het feit dat kinderen de vaak roze lipsticks met smaken als 'chupa chups', cola, fanta en vanille als snoepgoed kunnen aanzien, houdt risico's in, zegt het onderzoek. Test-Aankoop hield 21 lipsticks tegen het licht, met verpakkingen waarop onder meer Disney-prinsessen, Hello Kitty en Minions prijken. Het onderzoek richtte zich vooral op de aanwezigheid van mogelijk kankerverwekkende aromatische koolwaterstoffen (MOAH) en verzadigde koolwaterstoffen (MOSH), die (goedaardige) gezwellen kunnen vormen in lymfeklieren, lever en milt. Eerder bleek dat deze stoffen aanwezig zijn in veel lippenbalsems voor volwassenen. Maar liefst 15 balsems waarvan de marketing specifiek op kinderen en pubers is gericht, bevatten die stoffen. Bij amper drie lippenbalsems is dat niet zo. De consumentenorganisatie vraagt de FOD Volksgezondheid en minister De Block dan ook strenge normen met betrekking tot deze stoffen op te leggen. (SPK)

