Lior Refaelov krijgt ook in beroep 600 euro boete 27 januari 2018

00u00 0

Profvoetballer Lior Refaelov (31) heeft ook in beroep een geldboete van 600 euro gekregen van de Brugse politierechter. De politie zag op 12 april 2016 hoe zijn Mercedes in Brugge een verbodsbord negeerde. Refaelovs vrouw Gal zat achter het stuur en gebruikte de busstrook. De politie stelde vast dat ze op pad was met een vervallen Israëlisch rijbewijs.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN