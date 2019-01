Lior Refaelov & Gal 17 januari 2019

Gal maakt er elk jaar haar werk van: "Ik trek voor elke Gouden Schoen naar een naaister met een idee", vertelde ze. "Dit keer wilde ik wat minder blingbling. Het is een eerder cleane jurk geworden, in de stijl van Herve Leger: heel aansluitend, dus." Of je daaronder nog een beha kan dragen? "Neen, dat lukt niet, dat zou zich aftekenen", lacht Gal. Hoe je dan zo in vorm blijft? "Ik sport vier dagen per week. Toen we nog in Brugge woonden, was dat met een personal trainer, maar intussen ken ik mijn schema van buiten. Verder ben ik heel erg bezig met mijn eigen juwelenlijn, ook deze stuks behoren daartoe."

