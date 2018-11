Lions willen voorronde snel veiligstellen BASKETBAL PREKWALIFICATIE EK 2021 29 november 2018

Een plaats bij de 32 landen die vanaf november de kwalificaties voor het EK 2021 afwerken: dat is de inzet voor de Belgian Lions in de komende interlands tegen IJsland (vanavond) en Portugal (zondag). Ondanks vier EK-deelnames op rij verwees een tegenvallende WK-voorronde de Lions afgelopen zomer naar de kelder van het Europese basketbal. Daar willen Sam Van Rossom en maats zo snel mogelijk weg. Groepswinst levert een voorrondeticket op. In het andere geval volgt een laatste herkansing in augustus.

