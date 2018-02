Lions vandaag al naar Sarajevo 19 februari 2018

Gisteravond verzamelde bondscoach Eddy Casteels zijn veertienkoppige selectie in het Crowne Plaza in Zaventem, waar ze deze ochtend al afreizen naar Sarajevo. Vrijdag spelen de Belgian Lions daar het eerste duel van dit tweede luik in de WK-voorronde. Iedereen tekende present, Gillet arriveerde later wegens familiale omstandigheden. Het enige forfait kwam van assistent-coach Roel Moors, out met een knieblessure. Hij ondergaat vandaag een meniscusoperatie.