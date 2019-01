Lions starten "uitdagende trip" 17 januari 2019

HOCKEY PRO LEAGUE

De Red Lions trekken vandaag richting Valencia waar zaterdag de eerste Pro League-match op de affiche staat, de hockeyvrouwen reizen naar Chili als voorbereiding op hun duel in en tegen Argentinië. Shane McLeod maakte gisteren zijn selectie van twintig Lions bekend voor de matchen in Spanje (19/1), Argentinië (26/1), Nieuw-Zeeland (1/2) en Australië (3/2). "Dohmen en Stockbroekx, die op het WK in India uitvielen, zijn er niet bij, want ze zijn nog niet 100% fit", aldus McLeod. "Het wordt een uitdagende trip. We zijn 20 dagen weg, maar verblijven daarvan maar 15 dagen in hotels. De overige dagen moeten we reizen. Ons doel in de Pro League ? In juni de Final 4 spelen."

