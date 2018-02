Lions moeten uitschakeling vermijden 23 februari 2018

Wordt de WK-droom van de Belgian Lions dit weekend al doorprikt? Vanavond in Bosnië en zondagmiddag in Frankrijk zoekt de selectie van bondscoach Eddy Casteels een broodnodige uitzege om reële kwalificatiekansen te behouden. Geen sinecure. De groepsindeling met Frankrijk, Rusland en Bosnië, drie zware opponenten, schrikte de Lions niet af. Met steile ambities begonnen ze aan de WK-voorronde. Twee nederlagen later moeten ze in deze tweede fase óf in Bosnië óf in Frankrijk de uitzege halen. Dan zal het niveau omhoog moeten. Bondscoach Casteels recupereert met het duo Tabu-Serron heel wat ervaring en leiderschap. Om voor présence, kracht en dreiging onder de korf te zorgen, haalde Casteels Bako terug ten nadele van Boukichou. De afwezigheid van De Zeeuw (voetletsel) maakt de spoeling aan bordenspelers dun. En laat daar net de sterkste troeven van Bosnië liggen. In Sarajevo wacht de Lions een heet sfeertje in de Mirza Delibasic Arena, gevuld met 4.500 basketfans. (RBE)

