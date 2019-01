Lions met glans voorbij olympisch kampioen 28 januari 2019

Na een onnodig gelijkspel in Spanje haalden de Red Lions in hun tweede Pro League-wedstrijd in Argentinië weer een mooi niveau. Tom Boon - hij werd vrijdag 29 jaar - bracht België in een bloedheet Cordoba reeds na drie minuten op voorsprong tegen de olympische kampioen, de gelijkmaker van Argentinië in de 21ste minuut kwam ietwat uit de lucht gevallen. Het waren grotendeels de youngsters bij de Red Lions die de ontmoeting in het derde kwart beslisten. In de 44ste minuut effenden Wegnez en Plennevaux de weg voor Boccard (1-2) en een minuut later devieerde Wegnez een schot van Plennevaux in doel (1-3). In het laatste kwart scoorde Boon nog zijn tweede doelpunt. "Veel sfeer, een vol stadion én sterke teams: deze wedstrijd was reclame voor de Pro League", genoot technisch directeur Adam Commens.

