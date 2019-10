Exclusief voor abonnees Lions in laatste seconden voorbij Argentinië 24 oktober 2019

In een sfeervol oefenduel gingen de Red Lions gisteravond in Brasschaat met 4-3 over olympisch kampioen Argentinië. Na het eerste kwart keken de Belgen nochtans tegen een 0-2-achterstand aan. Met alweer een rake strafcorner lukte Alexander Hendrickx nog voor de pauze de aansluitingstreffer (1-2). Na rust bracht Gauthier Boccard België op gelijke hoogte, maar drie minuten later stond Argentinië weer op voorsprong (2-3). De wereld- en Europese kampioen sloeg in het laatste kwart toe. Eerst scoorde Antoine Kina en in de slotseconden zorgde Dockier voor de winnende treffer: 4-3. (WWT)